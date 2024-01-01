شلن تنزاني إلى دولار أسترالي

تحويل TZS إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.54 aud

tzs1.000 TZS = A$0.0005428 AUD

Mid-market exchange rate at 03:00
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TZS إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AUD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9510.895
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60264.4110.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4190.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05557.0820.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار أسترالي
1 TZS٠٫٠٠٠٥٤ AUD
5 TZS٠٫٠٠٢٧١ AUD
10 TZS٠٫٠٠٥٤٣ AUD
20 TZS٠٫٠١٠٨٦ AUD
50 TZS٠٫٠٢٧١٤ AUD
100 TZS٠٫٠٥٤٢٨ AUD
250 TZS٠٫١٣٥٧٠ AUD
500 TZS٠٫٢٧١٤٠ AUD
1000 TZS٠٫٥٤٢٧٩ AUD
2000 TZS١٫٠٨٥٥٩ AUD
5000 TZS٢٫٧١٣٩٧ AUD
10000 TZS٥٫٤٢٧٩٣ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الشلن التنزاني
1 AUD١٬٨٤٢٫٣٢٠٠٠ TZS
5 AUD٩٬٢١١٫٦٠٠٠٠ TZS
10 AUD١٨٬٤٢٣٫٢٠٠٠٠ TZS
20 AUD٣٦٬٨٤٦٫٤٠٠٠٠ TZS
50 AUD٩٢٬١١٦٫٠٠٠٠٠ TZS
100 AUD١٨٤٬٢٣٢٫٠٠٠٠٠ TZS
250 AUD٤٦٠٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 AUD٩٢١٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 AUD١٬٨٤٢٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 AUD٣٬٦٨٤٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 AUD٩٬٢١١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 AUD١٨٬٤٢٣٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS