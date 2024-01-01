Tanzanya şilininden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → AUD çevirin

1.000 tzs
0,60 aud

1.00000 TZS = 0.00060 AUD

00:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345551.34661.532570.79365118.946283.01240.92825
1 SGD0.74319111.000781.138990.58983414.080661.6940.689896
1 CAD0.7426110.9992211.13810.58937414.069761.64590.689358
1 AUD0.65250.8779710.87865710.51785712.362454.16560.605709

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Avustralya Doları
1 TZS0.00060 AUD
5 TZS0.00302 AUD
10 TZS0.00604 AUD
20 TZS0.01207 AUD
50 TZS0.03018 AUD
100 TZS0.06035 AUD
250 TZS0.15089 AUD
500 TZS0.30177 AUD
1000 TZS0.60355 AUD
2000 TZS1.20710 AUD
5000 TZS3.01775 AUD
10000 TZS6.03549 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Tanzanya Şilini
1 AUD1656.87000 TZS
5 AUD8284.35000 TZS
10 AUD16568.70000 TZS
20 AUD33137.40000 TZS
50 AUD82843.50000 TZS
100 AUD165687.00000 TZS
250 AUD414217.50000 TZS
500 AUD828435.00000 TZS
1000 AUD1656870.00000 TZS
2000 AUD3313740.00000 TZS
5000 AUD8284350.00000 TZS
10000 AUD16568700.00000 TZS