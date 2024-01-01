Tanzanya şilininden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → CAD çevirin

1.000 tzs
0,53 cad

1.00000 TZS = 0.00053 CAD

00:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345551.34661.532680.79365118.94683.01320.92825
1 SGD0.74319111.000781.139080.58983414.080561.69460.689864
1 CAD0.7426110.9992211.138190.58937414.069561.64650.689326
1 AUD0.652450.8779040.87858910.51781712.361354.1620.605634

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Tanzanya şilininden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kanada Doları
1 TZS0.00053 CAD
5 TZS0.00265 CAD
10 TZS0.00530 CAD
20 TZS0.01061 CAD
50 TZS0.02652 CAD
100 TZS0.05303 CAD
250 TZS0.13258 CAD
500 TZS0.26516 CAD
1000 TZS0.53031 CAD
2000 TZS1.06062 CAD
5000 TZS2.65156 CAD
10000 TZS5.30312 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Tanzanya Şilini
1 CAD1885.68000 TZS
5 CAD9428.40000 TZS
10 CAD18856.80000 TZS
20 CAD37713.60000 TZS
50 CAD94284.00000 TZS
100 CAD188568.00000 TZS
250 CAD471420.00000 TZS
500 CAD942840.00000 TZS
1000 CAD1885680.00000 TZS
2000 CAD3771360.00000 TZS
5000 CAD9428400.00000 TZS
10000 CAD18856800.00000 TZS