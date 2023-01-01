Танзанийские шиллинги в канадские доллары

Сконвертируйте TZS в CAD по реальному обменному курсу

1000 tzs
0.54 cad

1.00000 TZS = 0.00054 CAD

Среднерыночный курс в 10:37 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса TZS к CAD

1 мин. назад 1 TZS → 0 CAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86131.073689.05571.456391.675540.958518.5272
1GBP1.1610411.2465103.3981.690941.945381.1128521.511
1USD0.931450.802246182.95051.356551.560670.892817.2571
1INR0.01122890.009671390.012055410.01635370.01881450.0107630.208041

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for танзанийский шиллинг

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Канадский доллар
1 TZS0.00054 CAD
5 TZS0.00271 CAD
10 TZS0.00542 CAD
20 TZS0.01083 CAD
50 TZS0.02708 CAD
100 TZS0.05415 CAD
250 TZS0.13538 CAD
500 TZS0.27077 CAD
1000 TZS0.54154 CAD
2000 TZS1.08307 CAD
5000 TZS2.70769 CAD
10000 TZS5.41537 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Танзанийский шиллинг
1 CAD1846.60000 TZS
5 CAD9233.00000 TZS
10 CAD18466.00000 TZS
20 CAD36932.00000 TZS
50 CAD92330.00000 TZS
100 CAD184660.00000 TZS
250 CAD461650.00000 TZS
500 CAD923300.00000 TZS
1000 CAD1846600.00000 TZS
2000 CAD3693200.00000 TZS
5000 CAD9233000.00000 TZS
10000 CAD18466000.00000 TZS