شلن تنزاني إلى دولار كندي

تحويل TZS إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.50 cad

tzs1.000 TZS = C$0.0004963 CAD

Mid-market exchange rate at 03:04
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TZS إلى CAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CAD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4310.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18362.4290.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05657.0910.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار كندي
1 TZS٠٫٠٠٠٥٠ CAD
5 TZS٠٫٠٠٢٤٨ CAD
10 TZS٠٫٠٠٤٩٦ CAD
20 TZS٠٫٠٠٩٩٣ CAD
50 TZS٠٫٠٢٤٨٢ CAD
100 TZS٠٫٠٤٩٦٣ CAD
250 TZS٠٫١٢٤٠٩ CAD
500 TZS٠٫٢٤٨١٧ CAD
1000 TZS٠٫٤٩٦٣٥ CAD
2000 TZS٠٫٩٩٢٦٩ CAD
5000 TZS٢٫٤٨١٧٣ CAD
10000 TZS٤٫٩٦٣٤٦ CAD
معدلات التحويل دولار كندي / الشلن التنزاني
1 CAD٢٬٠١٤٫٧٢٠٠٠ TZS
5 CAD١٠٬٠٧٣٫٦٠٠٠٠ TZS
10 CAD٢٠٬١٤٧٫٢٠٠٠٠ TZS
20 CAD٤٠٬٢٩٤٫٤٠٠٠٠ TZS
50 CAD١٠٠٬٧٣٦٫٠٠٠٠٠ TZS
100 CAD٢٠١٬٤٧٢٫٠٠٠٠٠ TZS
250 CAD٥٠٣٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 CAD١٬٠٠٧٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 CAD٢٬٠١٤٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CAD٤٬٠٢٩٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CAD١٠٬٠٧٣٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CAD٢٠٬١٤٧٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS