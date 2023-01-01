bin Tanzanya şilininden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → CAD çevirin

1.000 tzs
0,54 cad

1.00000 TZS = 0.00054 CAD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 CAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kanada Doları
1 TZS0.00054 CAD
5 TZS0.00270 CAD
10 TZS0.00541 CAD
20 TZS0.01082 CAD
50 TZS0.02705 CAD
100 TZS0.05410 CAD
250 TZS0.13524 CAD
500 TZS0.27049 CAD
1000 TZS0.54098 CAD
2000 TZS1.08195 CAD
5000 TZS2.70488 CAD
10000 TZS5.40976 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Tanzanya Şilini
1 CAD1848.51000 TZS
5 CAD9242.55000 TZS
10 CAD18485.10000 TZS
20 CAD36970.20000 TZS
50 CAD92425.50000 TZS
100 CAD184851.00000 TZS
250 CAD462127.50000 TZS
500 CAD924255.00000 TZS
1000 CAD1848510.00000 TZS
2000 CAD3697020.00000 TZS
5000 CAD9242550.00000 TZS
10000 CAD18485100.00000 TZS