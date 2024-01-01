Tanzanya şilininden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → SGD çevirin

1.000 tzs
0,53 sgd

1.00000 TZS = 0.00053 SGD

00:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.346051.346951.533390.79387118.945883.01160.9284
1 SGD0.74291411.000671.139180.58977814.075161.67050.689704
1 CAD0.7424180.99933211.138420.58938414.065761.62930.689243
1 AUD0.652150.8778270.87841310.51772312.355554.1360.60544

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Tanzanya şilininden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

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TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Singapur Doları
1 TZS0.00053 SGD
5 TZS0.00265 SGD
10 TZS0.00530 SGD
20 TZS0.01060 SGD
50 TZS0.02650 SGD
100 TZS0.05301 SGD
250 TZS0.13252 SGD
500 TZS0.26505 SGD
1000 TZS0.53009 SGD
2000 TZS1.06019 SGD
5000 TZS2.65047 SGD
10000 TZS5.30095 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Tanzanya Şilini
1 SGD1886.45000 TZS
5 SGD9432.25000 TZS
10 SGD18864.50000 TZS
20 SGD37729.00000 TZS
50 SGD94322.50000 TZS
100 SGD188645.00000 TZS
250 SGD471612.50000 TZS
500 SGD943225.00000 TZS
1000 SGD1886450.00000 TZS
2000 SGD3772900.00000 TZS
5000 SGD9432250.00000 TZS
10000 SGD18864500.00000 TZS