Tanzanya şilininden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile TZS → GBP çevirin

1.000 tzs
0,31 gbp

1.00000 TZS = 0.00031 GBP

00:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0772589.42221.450621.651080.94793518.36
1 GBP1.1695511.25995104.5881.696651.931111.1086621.4738
1 USD0.928250.793682183.00971.34661.532680.8799517.0434
1 INR0.01118290.009561320.012046810.01622220.01846390.01060060.205318

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / İngiliz Pound Sterlini
1 TZS0.00031 GBP
5 TZS0.00156 GBP
10 TZS0.00313 GBP
20 TZS0.00625 GBP
50 TZS0.01563 GBP
100 TZS0.03126 GBP
250 TZS0.07814 GBP
500 TZS0.15628 GBP
1000 TZS0.31256 GBP
2000 TZS0.62513 GBP
5000 TZS1.56282 GBP
10000 TZS3.12564 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Tanzanya Şilini
1 GBP3199.34000 TZS
5 GBP15996.70000 TZS
10 GBP31993.40000 TZS
20 GBP63986.80000 TZS
50 GBP159967.00000 TZS
100 GBP319934.00000 TZS
250 GBP799835.00000 TZS
500 GBP1599670.00000 TZS
1000 GBP3199340.00000 TZS
2000 GBP6398680.00000 TZS
5000 GBP15996700.00000 TZS
10000 GBP31993400.00000 TZS