ليف بلغاري إلى شلن تنزاني

تحويل BGN إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
١٬٣٦٢٬١٩٠ tzs

1.00000 BGN = 1362.19000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 5:8 UTC
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BGN إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0635588.37041.434681.659850.9574518.2184
1GBP1.1583511.232102.3671.661911.922751.1090621.1039
1USD0.94020.811688183.091.348951.560670.900217.1298
1INR0.0113160.009768780.012035110.01623480.01878290.0108340.20616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / الشلن التنزاني
1 BGN1362.19000 TZS
5 BGN6810.95000 TZS
10 BGN13621.90000 TZS
20 BGN27243.80000 TZS
50 BGN68109.50000 TZS
100 BGN136219.00000 TZS
250 BGN340547.50000 TZS
500 BGN681095.00000 TZS
1000 BGN1362190.00000 TZS
2000 BGN2724380.00000 TZS
5000 BGN6810950.00000 TZS
10000 BGN13621900.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / لياف بلغاري
1 TZS0.00073 BGN
5 TZS0.00367 BGN
10 TZS0.00734 BGN
20 TZS0.01468 BGN
50 TZS0.03671 BGN
100 TZS0.07341 BGN
250 TZS0.18353 BGN
500 TZS0.36706 BGN
1000 TZS0.73411 BGN
2000 TZS1.46822 BGN
5000 TZS3.67056 BGN
10000 TZS7.34112 BGN