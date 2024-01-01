ألف شلن تنزاني إلى ليف بلغاري

تحويل TZS إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.70 bgn

1.000 TZS = 0.0007024 BGN

Mid-market exchange rate at 22:16
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٦٨٢٫٨٢٧٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٩٦٢٫١٧٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٣٨٥٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٨٥٤٫٧١٥٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / لياف بلغاري
1 TZS٠٫٠٠٠٧٠ BGN
5 TZS٠٫٠٠٣٥١ BGN
10 TZS٠٫٠٠٧٠٢ BGN
20 TZS٠٫٠١٤٠٥ BGN
50 TZS٠٫٠٣٥١٢ BGN
100 TZS٠٫٠٧٠٢٤ BGN
250 TZS٠٫١٧٥٦١ BGN
500 TZS٠٫٣٥١٢٢ BGN
1000 TZS٠٫٧٠٢٤٤ BGN
2000 TZS١٫٤٠٤٨٨ BGN
5000 TZS٣٫٥١٢٢١ BGN
10000 TZS٧٫٠٢٤٤٢ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الشلن التنزاني
1 BGN١٬٤٢٣٫٦٠٠٠٠ TZS
5 BGN٧٬١١٨٫٠٠٠٠٠ TZS
10 BGN١٤٬٢٣٦٫٠٠٠٠٠ TZS
20 BGN٢٨٬٤٧٢٫٠٠٠٠٠ TZS
50 BGN٧١٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
100 BGN١٤٢٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 BGN٣٥٥٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 BGN٧١١٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BGN١٬٤٢٣٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BGN٢٬٨٤٧٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BGN٧٬١١٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BGN١٤٬٢٣٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS