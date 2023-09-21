فورنت مجري إلى شلن تنزاني

تحويل HUF إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
68910.30 tzs

1.00000 HUF = 6.89103 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 14:35 UTC
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HUF إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.06788.7041.439381.661220.9632518.3125
1GBP1.1519411.22915102.1841.658121.913671.1096121.0954
1USD0.93720.81357183.1341.3491.55690.9026517.1626
1INR0.01127350.009786250.012028810.01622680.01872770.01085780.206445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / الشلن التنزاني
2000 HUF13782.06000 TZS
5000 HUF34455.15000 TZS
10000 HUF68910.30000 TZS
15000 HUF103365.45000 TZS
20000 HUF137820.60000 TZS
30000 HUF206730.90000 TZS
40000 HUF275641.20000 TZS
50000 HUF344551.50000 TZS
60000 HUF413461.80000 TZS
100000 HUF689103.00000 TZS
150000 HUF1033654.50000 TZS
200000 HUF1378206.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Hungarian Forint
1 TZS0.14512 HUF
5 TZS0.72558 HUF
10 TZS1.45116 HUF
20 TZS2.90232 HUF
50 TZS7.25580 HUF
100 TZS14.51160 HUF
250 TZS36.27900 HUF
500 TZS72.55800 HUF
1000 TZS145.11600 HUF
2000 TZS290.23200 HUF
5000 TZS725.58000 HUF
10000 TZS1451.16000 HUF