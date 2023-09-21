يوان صيني إلى شلن تنزاني

تحويل CNY إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٣٤٣٬٠٠٠ tzs

1.00000 CNY = 343.00000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.06688.61551.437931.662250.964518.2065
1GBP1.155611.23185102.4021.661641.920861.1145821.0391
1USD0.93810.811787183.1291.34891.559330.9048517.0793
1INR0.01128470.009765390.012029510.01622660.0187580.01088490.205455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الشلن التنزاني
1 CNY343.00000 TZS
5 CNY1715.00000 TZS
10 CNY3430.00000 TZS
20 CNY6860.00000 TZS
50 CNY17150.00000 TZS
100 CNY34300.00000 TZS
250 CNY85750.00000 TZS
500 CNY171500.00000 TZS
1000 CNY343000.00000 TZS
2000 CNY686000.00000 TZS
5000 CNY1715000.00000 TZS
10000 CNY3430000.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Chinese Yuan RMB
1 TZS0.00292 CNY
5 TZS0.01458 CNY
10 TZS0.02915 CNY
20 TZS0.05831 CNY
50 TZS0.14577 CNY
100 TZS0.29154 CNY
250 TZS0.72886 CNY
500 TZS1.45772 CNY
1000 TZS2.91545 CNY
2000 TZS5.83090 CNY
5000 TZS14.57725 CNY
10000 TZS29.15450 CNY