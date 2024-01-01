500 شلن تنزاني إلى يوان صيني

تحويل TZS إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

500 tzs
1.41 cny

1.000 TZS = 0.002815 CNY

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٦٦٢٫١٦٨٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٨٧٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٥٥٤٫٧١٣٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Chinese Yuan RMB
1 TZS٠٫٠٠٢٨١ CNY
5 TZS٠٫٠١٤٠٧ CNY
10 TZS٠٫٠٢٨١٥ CNY
20 TZS٠٫٠٥٦٢٩ CNY
50 TZS٠٫١٤٠٧٣ CNY
100 TZS٠٫٢٨١٤٦ CNY
250 TZS٠٫٧٠٣٦٥ CNY
500 TZS١٫٤٠٧٣١ CNY
1000 TZS٢٫٨١٤٦٢ CNY
2000 TZS٥٫٦٢٩٢٤ CNY
5000 TZS١٤٫٠٧٣١٠ CNY
10000 TZS٢٨٫١٤٦٢٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الشلن التنزاني
1 CNY٣٥٥٫٢٨٨٠٠ TZS
5 CNY١٬٧٧٦٫٤٤٠٠٠ TZS
10 CNY٣٬٥٥٢٫٨٨٠٠٠ TZS
20 CNY٧٬١٠٥٫٧٦٠٠٠ TZS
50 CNY١٧٬٧٦٤٫٤٠٠٠٠ TZS
100 CNY٣٥٬٥٢٨٫٨٠٠٠٠ TZS
250 CNY٨٨٬٨٢٢٫٠٠٠٠٠ TZS
500 CNY١٧٧٬٦٤٤٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 CNY٣٥٥٬٢٨٨٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CNY٧١٠٬٥٧٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CNY١٬٧٧٦٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CNY٣٬٥٥٢٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS