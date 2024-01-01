10 شلن تنزاني إلى روبية هندية

تحويل TZS إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

10 tzs
0.32 inr

1.000 TZS = 0.03246 INR

Mid-market exchange rate at 23:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢٥١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٩١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٤١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الروبية الهندية
1 TZS٠٫٠٣٢٤٦ INR
5 TZS٠٫١٦٢٣٠ INR
10 TZS٠٫٣٢٤٦٠ INR
20 TZS٠٫٦٤٩٢١ INR
50 TZS١٫٦٢٣٠٢ INR
100 TZS٣٫٢٤٦٠٤ INR
250 TZS٨٫١١٥١٠ INR
500 TZS١٦٫٢٣٠٢٠ INR
1000 TZS٣٢٫٤٦٠٤٠ INR
2000 TZS٦٤٫٩٢٠٨٠ INR
5000 TZS١٦٢٫٣٠٢٠٠ INR
10000 TZS٣٢٤٫٦٠٤٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / الشلن التنزاني
1 INR٣٠٫٨٠٦٧٠ TZS
5 INR١٥٤٫٠٣٣٥٠ TZS
10 INR٣٠٨٫٠٦٧٠٠ TZS
20 INR٦١٦٫١٣٤٠٠ TZS
50 INR١٬٥٤٠٫٣٣٥٠٠ TZS
100 INR٣٬٠٨٠٫٦٧٠٠٠ TZS
250 INR٧٬٧٠١٫٦٧٥٠٠ TZS
500 INR١٥٬٤٠٣٫٣٥٠٠٠ TZS
1000 INR٣٠٬٨٠٦٫٧٠٠٠٠ TZS
2000 INR٦١٬٦١٣٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 INR١٥٤٬٠٣٣٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 INR٣٠٨٬٠٦٧٫٠٠٠٠٠ TZS