5 شلن تنزاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TZS إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

5 tzs
0.01 ils

1.000 TZS = 0.001434 ILS

Mid-market exchange rate at 23:14
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٢٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٧٩٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٣٩٦٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٩٥٤٫٧٣١٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Israeli New Sheqel
1 TZS٠٫٠٠١٤٣ ILS
5 TZS٠٫٠٠٧١٧ ILS
10 TZS٠٫٠١٤٣٤ ILS
20 TZS٠٫٠٢٨٦٨ ILS
50 TZS٠٫٠٧١٧١ ILS
100 TZS٠٫١٤٣٤٢ ILS
250 TZS٠٫٣٥٨٥٦ ILS
500 TZS٠٫٧١٧١٢ ILS
1000 TZS١٫٤٣٤٢٤ ILS
2000 TZS٢٫٨٦٨٤٨ ILS
5000 TZS٧٫١٧١٢٠ ILS
10000 TZS١٤٫٣٤٢٤٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الشلن التنزاني
1 ILS٦٩٧٫٢٣٤٠٠ TZS
5 ILS٣٬٤٨٦٫١٧٠٠٠ TZS
10 ILS٦٬٩٧٢٫٣٤٠٠٠ TZS
20 ILS١٣٬٩٤٤٫٦٨٠٠٠ TZS
50 ILS٣٤٬٨٦١٫٧٠٠٠٠ TZS
100 ILS٦٩٬٧٢٣٫٤٠٠٠٠ TZS
250 ILS١٧٤٬٣٠٨٫٥٠٠٠٠ TZS
500 ILS٣٤٨٬٦١٧٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 ILS٦٩٧٬٢٣٤٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 ILS١٬٣٩٤٬٤٦٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 ILS٣٬٤٨٦٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 ILS٦٬٩٧٢٬٣٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS