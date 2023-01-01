50 Tanzanya şilininden Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile TZS → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tanzanya Şilini
|1 ILS
|658.68000 TZS
|5 ILS
|3293.40000 TZS
|10 ILS
|6586.80000 TZS
|20 ILS
|13173.60000 TZS
|50 ILS
|32934.00000 TZS
|100 ILS
|65868.00000 TZS
|250 ILS
|164670.00000 TZS
|500 ILS
|329340.00000 TZS
|1000 ILS
|658680.00000 TZS
|2000 ILS
|1317360.00000 TZS
|5000 ILS
|3293400.00000 TZS
|10000 ILS
|6586800.00000 TZS