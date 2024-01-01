50 танзанийских шиллингов в новые израильские шекели

Сконвертируйте TZS в ILS по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ₪0,001399 ILS

Среднерыночный курс в 23:51
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График изменения обменного курса TZS к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 TZS в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00140,0014
Низкий0,00140,0013
В среднем0,00140,0014
Изменение1.23%0.13%
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Соотношение 1 TZS к ILS

За последние 30 дней максимальный курс TZS к ILS составил 0,0014, а минимальный — 0,0014. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0014. Изменение курса TZS к ILS в процентном соотношении составило 1.23.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к ILS составил 0,0014, а минимальный — 0,0013. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0014. Изменение курса TZS к ILS в процентном соотношении составило 0.13.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3281,3911,5190,77417,62984,3910,933
1 SGD0,75311,0481,1440,58313,27963,5670,703
1 CAD0,7190,95511,0920,55712,67660,680,671
1 AUD0,6580,8740,91610,5111,60855,5670,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Израильский новый шекель
1 TZS0,00140 ILS
5 TZS0,00699 ILS
10 TZS0,01399 ILS
20 TZS0,02798 ILS
50 TZS0,06995 ILS
100 TZS0,13990 ILS
250 TZS0,34974 ILS
500 TZS0,69948 ILS
1000 TZS1,39896 ILS
2000 TZS2,79792 ILS
5000 TZS6,99480 ILS
10000 TZS13,98960 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Танзанийский шиллинг
1 ILS714,81900 TZS
5 ILS3 574,09500 TZS
10 ILS7 148,19000 TZS
20 ILS14 296,38000 TZS
50 ILS35 740,95000 TZS
100 ILS71 481,90000 TZS
250 ILS178 704,75000 TZS
500 ILS357 409,50000 TZS
1000 ILS714 819,00000 TZS
2000 ILS1 429 638,00000 TZS
5000 ILS3 574 095,00000 TZS
10000 ILS7 148 190,00000 TZS