10 آلاف ليرة تركية إلى شلن تنزاني

تحويل TRY إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

10,000 try
795,017 tzs

1.000 TRY = 79.50 TZS

Mid-market exchange rate at 15:16
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٤١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٥
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٤٣٠٤٫٦٩١٩٠٫٣٥٣١٫٤٧٣٤٫٠٠٨٥٣٫٢٦١
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٦٠٨١٠٥٫٧٤٩١٫٧٢٤٤٫٦٩١٦٢٫٣٣٦
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الشلن التنزاني
1 TRY٧٩٫٥٠١٧٠ TZS
5 TRY٣٩٧٫٥٠٨٥٠ TZS
10 TRY٧٩٥٫٠١٧٠٠ TZS
20 TRY١٬٥٩٠٫٠٣٤٠٠ TZS
50 TRY٣٬٩٧٥٫٠٨٥٠٠ TZS
100 TRY٧٬٩٥٠٫١٧٠٠٠ TZS
250 TRY١٩٬٨٧٥٫٤٢٥٠٠ TZS
500 TRY٣٩٬٧٥٠٫٨٥٠٠٠ TZS
1000 TRY٧٩٬٥٠١٫٧٠٠٠٠ TZS
2000 TRY١٥٩٬٠٠٣٫٤٠٠٠٠ TZS
5000 TRY٣٩٧٬٥٠٨٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 TRY٧٩٥٬٠١٧٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / ليرة تركية
1 TZS٠٫٠١٢٥٨ TRY
5 TZS٠٫٠٦٢٨٩ TRY
10 TZS٠٫١٢٥٧٨ TRY
20 TZS٠٫٢٥١٥٧ TRY
50 TZS٠٫٦٢٨٩٢ TRY
100 TZS١٫٢٥٧٨٤ TRY
250 TZS٣٫١٤٤٦٠ TRY
500 TZS٦٫٢٨٩٢٠ TRY
1000 TZS١٢٫٥٧٨٤٠ TRY
2000 TZS٢٥٫١٥٦٨٠ TRY
5000 TZS٦٢٫٨٩٢٠٠ TRY
10000 TZS١٢٥٫٧٨٤٠٠ TRY