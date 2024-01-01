100 شلن تنزاني إلى ريال برازيلي

تحويل TZS إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

100 tzs
0.20 brl

1.000 TZS = 0.001950 BRL

Mid-market exchange rate at 21:29
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٥٨٢٫٨٣٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٧٧٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩١٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٧٥٤٫٧٢١٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال البرازيلي
1 TZS٠٫٠٠١٩٥ BRL
5 TZS٠٫٠٠٩٧٥ BRL
10 TZS٠٫٠١٩٥٠ BRL
20 TZS٠٫٠٣٩٠٠ BRL
50 TZS٠٫٠٩٧٥٠ BRL
100 TZS٠٫١٩٥٠١ BRL
250 TZS٠٫٤٨٧٥٢ BRL
500 TZS٠٫٩٧٥٠٤ BRL
1000 TZS١٫٩٥٠٠٧ BRL
2000 TZS٣٫٩٠٠١٤ BRL
5000 TZS٩٫٧٥٠٣٥ BRL
10000 TZS١٩٫٥٠٠٧٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الشلن التنزاني
1 BRL٥١٢٫٨٠٣٠٠ TZS
5 BRL٢٬٥٦٤٫٠١٥٠٠ TZS
10 BRL٥٬١٢٨٫٠٣٠٠٠ TZS
20 BRL١٠٬٢٥٦٫٠٦٠٠٠ TZS
50 BRL٢٥٬٦٤٠٫١٥٠٠٠ TZS
100 BRL٥١٬٢٨٠٫٣٠٠٠٠ TZS
250 BRL١٢٨٬٢٠٠٫٧٥٠٠٠ TZS
500 BRL٢٥٦٬٤٠١٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 BRL٥١٢٬٨٠٣٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BRL١٬٠٢٥٬٦٠٦٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BRL٢٬٥٦٤٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BRL٥٬١٢٨٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS