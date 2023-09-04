2000 ريال برازيلي إلى شلن تنزاني

تحويل BRL إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ brl
١٬٠١٢٬٥٧٢ tzs

1.00000 BRL = 506.28600 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8561.078589.17361.465471.667310.953818.4007
1GBP1.1682211.25995104.1761.712021.947821.1142521.4965
1USD0.92720.793682182.6831.35881.545950.884417.0614
1INR0.01121410.00959910.012094410.01643380.01869740.01069630.206347

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الشلن التنزاني
1 BRL506.28600 TZS
5 BRL2531.43000 TZS
10 BRL5062.86000 TZS
20 BRL10125.72000 TZS
50 BRL25314.30000 TZS
100 BRL50628.60000 TZS
250 BRL126571.50000 TZS
500 BRL253143.00000 TZS
1000 BRL506286.00000 TZS
2000 BRL1012572.00000 TZS
5000 BRL2531430.00000 TZS
10000 BRL5062860.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال البرازيلي
1 TZS0.00198 BRL
5 TZS0.00988 BRL
10 TZS0.01975 BRL
20 TZS0.03950 BRL
50 TZS0.09876 BRL
100 TZS0.19752 BRL
250 TZS0.49379 BRL
500 TZS0.98759 BRL
1000 TZS1.97517 BRL
2000 TZS3.95034 BRL
5000 TZS9.87585 BRL
10000 TZS19.75170 BRL