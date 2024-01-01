ألف شلن تنزاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل TZS إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
9.07 czk

1.000 TZS = 0.009075 CZK

Mid-market exchange rate at 22:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١٩١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٦٤١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٦١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٨١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TZS٠٫٠٠٩٠٧ CZK
5 TZS٠٫٠٤٥٣٧ CZK
10 TZS٠٫٠٩٠٧٥ CZK
20 TZS٠٫١٨١٥٠ CZK
50 TZS٠٫٤٥٣٧٤ CZK
100 TZS٠٫٩٠٧٤٩ CZK
250 TZS٢٫٢٦٨٧٢ CZK
500 TZS٤٫٥٣٧٤٥ CZK
1000 TZS٩٫٠٧٤٨٩ CZK
2000 TZS١٨٫١٤٩٧٨ CZK
5000 TZS٤٥٫٣٧٤٤٥ CZK
10000 TZS٩٠٫٧٤٨٩٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الشلن التنزاني
1 CZK١١٠٫١٩٤٠٠ TZS
5 CZK٥٥٠٫٩٧٠٠٠ TZS
10 CZK١٬١٠١٫٩٤٠٠٠ TZS
20 CZK٢٬٢٠٣٫٨٨٠٠٠ TZS
50 CZK٥٬٥٠٩٫٧٠٠٠٠ TZS
100 CZK١١٬٠١٩٫٤٠٠٠٠ TZS
250 CZK٢٧٬٥٤٨٫٥٠٠٠٠ TZS
500 CZK٥٥٬٠٩٧٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 CZK١١٠٬١٩٤٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CZK٢٢٠٬٣٨٨٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CZK٥٥٠٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CZK١٬١٠١٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS