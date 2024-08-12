1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شلن تنزاني

تحويل CZK إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
117.25 tzs

Kč1.000 CZK = tzs117.2 TZS

Mid-market exchange rate at 22:41
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CZK إلى TZS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.14.30891.74136.6630.946
1 USD0.91510.7831,369.43.9483.91633.5350.865
1 GBP1.1681.27711,748.595.031107.15242.8211.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الشلن التنزاني
1 CZK١١٧٫٢٤٧٠٠ TZS
5 CZK٥٨٦٫٢٣٥٠٠ TZS
10 CZK١٬١٧٢٫٤٧٠٠٠ TZS
20 CZK٢٬٣٤٤٫٩٤٠٠٠ TZS
50 CZK٥٬٨٦٢٫٣٥٠٠٠ TZS
100 CZK١١٬٧٢٤٫٧٠٠٠٠ TZS
250 CZK٢٩٬٣١١٫٧٥٠٠٠ TZS
500 CZK٥٨٬٦٢٣٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 CZK١١٧٬٢٤٧٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 CZK٢٣٤٬٤٩٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 CZK٥٨٦٬٢٣٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 CZK١٬١٧٢٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 TZS٠٫٠٠٨٥٣ CZK
5 TZS٠٫٠٤٢٦٥ CZK
10 TZS٠٫٠٨٥٢٩ CZK
20 TZS٠٫١٧٠٥٨ CZK
50 TZS٠٫٤٢٦٤٥ CZK
100 TZS٠٫٨٥٢٩٠ CZK
250 TZS٢٫١٣٢٢٥ CZK
500 TZS٤٫٢٦٤٥٠ CZK
1000 TZS٨٫٥٢٩٠٠ CZK
2000 TZS١٧٫٠٥٨٠٠ CZK
5000 TZS٤٢٫٦٤٥٠٠ CZK
10000 TZS٨٥٫٢٩٠٠٠ CZK