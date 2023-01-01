الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار بحريني

تحويل CZK إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
164.236 bhd

1.00000 CZK = 0.01642 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:59 UTC
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CZK إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065788.59461.438111.663340.966818.2226
1GBP1.154611.2304102.2871.660361.92041.1162721.0389
1USD0.938350.812744183.13281.349451.560790.907217.0992
1INR0.01128740.009776450.012028910.01623250.01877470.01091270.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Bahraini Dinar
1 CZK0.01642 BHD
5 CZK0.08212 BHD
10 CZK0.16424 BHD
20 CZK0.32847 BHD
50 CZK0.82118 BHD
100 CZK1.64236 BHD
250 CZK4.10590 BHD
500 CZK8.21180 BHD
1000 CZK16.42360 BHD
2000 CZK32.84720 BHD
5000 CZK82.11800 BHD
10000 CZK164.23600 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BHD60.88810 CZK
5 BHD304.44050 CZK
10 BHD608.88100 CZK
20 BHD1217.76200 CZK
50 BHD3044.40500 CZK
100 BHD6088.81000 CZK
250 BHD15222.02500 CZK
500 BHD30444.05000 CZK
1000 BHD60888.10000 CZK
2000 BHD121776.20000 CZK
5000 BHD304440.50000 CZK
10000 BHD608881.00000 CZK