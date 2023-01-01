ريال برازيلي إلى دينار بحريني

تحويل BRL إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٧٫٢٤٥ bhd

1.00000 BRL = 0.07724 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:11 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BRL إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.06488.45561.435021.659390.9575518.2171
1GBP1.1579411.23205102.4261.661671.921481.1087921.0943
1USD0.939850.811655183.1351.34871.559580.917.1213
1INR0.01130510.00976310.012028610.0162230.01875960.01082580.205946

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bahraini Dinar
1 BRL0.07724 BHD
5 BRL0.38622 BHD
10 BRL0.77245 BHD
20 BRL1.54490 BHD
50 BRL3.86224 BHD
100 BRL7.72448 BHD
250 BRL19.31120 BHD
500 BRL38.62240 BHD
1000 BRL77.24480 BHD
2000 BRL154.48960 BHD
5000 BRL386.22400 BHD
10000 BRL772.44800 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال البرازيلي
1 BHD12.94590 BRL
5 BHD64.72950 BRL
10 BHD129.45900 BRL
20 BHD258.91800 BRL
50 BHD647.29500 BRL
100 BHD1294.59000 BRL
250 BHD3236.47500 BRL
500 BHD6472.95000 BRL
1000 BHD12945.90000 BRL
2000 BHD25891.80000 BRL
5000 BHD64729.50000 BRL
10000 BHD129459.00000 BRL