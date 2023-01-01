ألف ريال برازيلي إلى دينار بحريني

تحويل BRL إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٦٫١٩٤ bhd

1.00000 BRL = 0.07619 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:41 UTC
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BRL إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077889.1311.464891.667650.95418.3799
1GBP1.1687711.25975104.1781.712191.949171.1150121.4828
1USD0.92780.793808182.69721.359151.547270.885117.0532
1INR0.01121940.009598970.012092310.01643530.01871010.01070290.206213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bahraini Dinar
1 BRL0.07619 BHD
5 BRL0.38097 BHD
10 BRL0.76194 BHD
20 BRL1.52387 BHD
50 BRL3.80967 BHD
100 BRL7.61935 BHD
250 BRL19.04838 BHD
500 BRL38.09675 BHD
1000 BRL76.19350 BHD
2000 BRL152.38700 BHD
5000 BRL380.96750 BHD
10000 BRL761.93500 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال البرازيلي
1 BHD13.12450 BRL
5 BHD65.62250 BRL
10 BHD131.24500 BRL
20 BHD262.49000 BRL
50 BHD656.22500 BRL
100 BHD1312.45000 BRL
250 BHD3281.12500 BRL
500 BHD6562.25000 BRL
1000 BHD13124.50000 BRL
2000 BHD26249.00000 BRL
5000 BHD65622.50000 BRL
10000 BHD131245.00000 BRL