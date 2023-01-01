يوان صيني إلى دينار بحريني

تحويل CNY إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٥١٫٦١٤ bhd

1.00000 CNY = 0.05161 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:56 UTC
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CNY إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065788.59051.437581.662040.965118.2045
1GBP1.1554711.23155102.3771.66131.92071.1151421.0376
1USD0.938350.811985183.12891.348951.559580.905617.0822
1INR0.01128790.009767780.012029510.01622720.01876090.01089390.205491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bahraini Dinar
1 CNY0.05161 BHD
5 CNY0.25807 BHD
10 CNY0.51614 BHD
20 CNY1.03229 BHD
50 CNY2.58072 BHD
100 CNY5.16143 BHD
250 CNY12.90358 BHD
500 CNY25.80715 BHD
1000 CNY51.61430 BHD
2000 CNY103.22860 BHD
5000 CNY258.07150 BHD
10000 CNY516.14300 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Chinese Yuan RMB
1 BHD19.37450 CNY
5 BHD96.87250 CNY
10 BHD193.74500 CNY
20 BHD387.49000 CNY
50 BHD968.72500 CNY
100 BHD1937.45000 CNY
250 BHD4843.62500 CNY
500 BHD9687.25000 CNY
1000 BHD19374.50000 CNY
2000 BHD38749.00000 CNY
5000 BHD96872.50000 CNY
10000 BHD193745.00000 CNY