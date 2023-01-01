رينغيت ماليزي إلى دينار بحريني

تحويل MYR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
80.273 bhd

1.00000 MYR = 0.08027 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:45 UTC
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MYR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661650.9645518.3679
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915761.11221.1768
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558480.9046517.2274
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874820.01088270.207242

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Bahraini Dinar
1 MYR0.08027 BHD
5 MYR0.40136 BHD
10 MYR0.80273 BHD
20 MYR1.60546 BHD
50 MYR4.01364 BHD
100 MYR8.02728 BHD
250 MYR20.06820 BHD
500 MYR40.13640 BHD
1000 MYR80.27280 BHD
2000 MYR160.54560 BHD
5000 MYR401.36400 BHD
10000 MYR802.72800 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / رينغيت ماليزي
1 BHD12.45750 MYR
5 BHD62.28750 MYR
10 BHD124.57500 MYR
20 BHD249.15000 MYR
50 BHD622.87500 MYR
100 BHD1245.75000 MYR
250 BHD3114.37500 MYR
500 BHD6228.75000 MYR
1000 BHD12457.50000 MYR
2000 BHD24915.00000 MYR
5000 BHD62287.50000 MYR
10000 BHD124575.00000 MYR