فرنك سويسري إلى دينار بحريني

تحويل CHF إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤١٨٫٥٨٤ bhd

1.00000 CHF = 0.41858 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:8 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CHF إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0641588.24461.434531.656520.9573518.2039
1GBP1.1582111.2324102.1971.661341.918431.1088121.0821
1USD0.93980.811425182.9251.348051.556660.899717.1065
1INR0.01133210.009785050.012059110.01625630.01877190.01084960.206289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bahraini Dinar
1 CHF0.41858 BHD
5 CHF2.09292 BHD
10 CHF4.18584 BHD
20 CHF8.37168 BHD
50 CHF20.92920 BHD
100 CHF41.85840 BHD
250 CHF104.64600 BHD
500 CHF209.29200 BHD
1000 CHF418.58400 BHD
2000 CHF837.16800 BHD
5000 CHF2092.92000 BHD
10000 CHF4185.84000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الفرنك السويسري
1 BHD2.38901 CHF
5 BHD11.94505 CHF
10 BHD23.89010 CHF
20 BHD47.78020 CHF
50 BHD119.45050 CHF
100 BHD238.90100 CHF
250 BHD597.25250 CHF
500 BHD1194.50500 CHF
1000 BHD2389.01000 CHF
2000 BHD4778.02000 CHF
5000 BHD11945.05000 CHF
10000 BHD23890.10000 CHF