دولار أمريكي إلى دينار بحريني

تحويل USD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
376.600 bhd

1.00000 USD = 0.37660 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:46 UTC
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USD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433571.655950.9573518.2093
1GBP1.1578111.231102.0811.659821.91731.1084321.0832
1USD0.940550.812348182.9251.348351.557510.9004517.1269
1INR0.01134230.009796170.012059110.01625990.01878220.01085860.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Bahraini Dinar
1 USD0.37660 BHD
5 USD1.88300 BHD
10 USD3.76600 BHD
20 USD7.53200 BHD
50 USD18.83000 BHD
100 USD37.66000 BHD
250 USD94.15000 BHD
500 USD188.30000 BHD
1000 USD376.60000 BHD
2000 USD753.20000 BHD
5000 USD1883.00000 BHD
10000 USD3766.00000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار أمريكي
1 BHD2.65534 USD
5 BHD13.27670 USD
10 BHD26.55340 USD
20 BHD53.10680 USD
50 BHD132.76700 USD
100 BHD265.53400 USD
250 BHD663.83500 USD
500 BHD1327.67000 USD
1000 BHD2655.34000 USD
2000 BHD5310.68000 USD
5000 BHD13276.70000 USD
10000 BHD26553.40000 USD