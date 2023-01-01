شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار بحريني

تحويل ILS إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٨٫٨٤٤ bhd

1.00000 ILS = 0.09884 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bahraini Dinar
1 ILS0.09884 BHD
5 ILS0.49422 BHD
10 ILS0.98844 BHD
20 ILS1.97687 BHD
50 ILS4.94219 BHD
100 ILS9.88437 BHD
250 ILS24.71093 BHD
500 ILS49.42185 BHD
1000 ILS98.84370 BHD
2000 ILS197.68740 BHD
5000 ILS494.21850 BHD
10000 ILS988.43700 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Israeli New Sheqel
1 BHD10.11700 ILS
5 BHD50.58500 ILS
10 BHD101.17000 ILS
20 BHD202.34000 ILS
50 BHD505.85000 ILS
100 BHD1011.70000 ILS
250 BHD2529.25000 ILS
500 BHD5058.50000 ILS
1000 BHD10117.00000 ILS
2000 BHD20234.00000 ILS
5000 BHD50585.00000 ILS
10000 BHD101170.00000 ILS