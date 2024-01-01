Yeni İsrail şekelinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → BHD çevirin

1.000 ils
103,122 bhd

1.00000 ILS = 0.10312 BHD

06:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06751.453261.653620.94952518.3368
1 GBP1.1713511.25675104.3251.702211.936891.1122321.478
1 USD0.932050.795703183.01181.354451.541190.8849517.0901
1 INR0.01122740.009585420.012046510.01631640.01856590.01066050.205876

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Yeni İsrail şekelinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bahreyn Dinarı
1 ILS0.10312 BHD
5 ILS0.51561 BHD
10 ILS1.03122 BHD
20 ILS2.06244 BHD
50 ILS5.15610 BHD
100 ILS10.31220 BHD
250 ILS25.78050 BHD
500 ILS51.56100 BHD
1000 ILS103.12200 BHD
2000 ILS206.24400 BHD
5000 ILS515.61000 BHD
10000 ILS1031.22000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 BHD9.69721 ILS
5 BHD48.48605 ILS
10 BHD96.97210 ILS
20 BHD193.94420 ILS
50 BHD484.86050 ILS
100 BHD969.72100 ILS
250 BHD2424.30250 ILS
500 BHD4848.60500 ILS
1000 BHD9697.21000 ILS
2000 BHD19394.42000 ILS
5000 BHD48486.05000 ILS
10000 BHD96972.10000 ILS