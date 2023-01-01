bin Yeni İsrail şekelinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → BHD çevirin

1.000 ils
98,828 bhd

1.00000 ILS = 0.09883 BHD

20:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 BHD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bahreyn Dinarı
1 ILS0.09883 BHD
5 ILS0.49414 BHD
10 ILS0.98828 BHD
20 ILS1.97657 BHD
50 ILS4.94142 BHD
100 ILS9.88283 BHD
250 ILS24.70707 BHD
500 ILS49.41415 BHD
1000 ILS98.82830 BHD
2000 ILS197.65660 BHD
5000 ILS494.14150 BHD
10000 ILS988.28300 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 BHD10.11860 ILS
5 BHD50.59300 ILS
10 BHD101.18600 ILS
20 BHD202.37200 ILS
50 BHD505.93000 ILS
100 BHD1011.86000 ILS
250 BHD2529.65000 ILS
500 BHD5059.30000 ILS
1000 BHD10118.60000 ILS
2000 BHD20237.20000 ILS
5000 BHD50593.00000 ILS
10000 BHD101186.00000 ILS