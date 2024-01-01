Endonezya rupisinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile IDR → BHD çevirin

1.000.000 idr
24,142 bhd

1.00000 IDR = 0.00002 BHD

06:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01190.93211.347551.541191.354450.795837.81865
1 INR0.012046510.01122850.01623320.01856590.01631630.009586940.0941871
1 EUR1.0728589.059311.445721.653461.453120.8537658.38824
1 SGD0.74208761.60210.69169711.14371.005120.5905755.80212

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Bahreyn Dinarı
1 IDR0.00002 BHD
5 IDR0.00012 BHD
10 IDR0.00024 BHD
20 IDR0.00048 BHD
50 IDR0.00121 BHD
100 IDR0.00241 BHD
250 IDR0.00604 BHD
500 IDR0.01207 BHD
1000 IDR0.02414 BHD
2000 IDR0.04828 BHD
5000 IDR0.12071 BHD
10000 IDR0.24142 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Endonezya Rupisi
1 BHD41421.00000 IDR
5 BHD207105.00000 IDR
10 BHD414210.00000 IDR
20 BHD828420.00000 IDR
50 BHD2071050.00000 IDR
100 BHD4142100.00000 IDR
250 BHD10355250.00000 IDR
500 BHD20710500.00000 IDR
1000 BHD41421000.00000 IDR
2000 BHD82842000.00000 IDR
5000 BHD207105000.00000 IDR
10000 BHD414210000.00000 IDR