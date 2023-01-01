روبية إندونيسية إلى دينار بحريني

تحويل IDR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
24.518 bhd

1.00000 IDR = 0.00002 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:59 UTC
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IDR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bahraini Dinar
1 IDR0.00002 BHD
5 IDR0.00012 BHD
10 IDR0.00025 BHD
20 IDR0.00049 BHD
50 IDR0.00123 BHD
100 IDR0.00245 BHD
250 IDR0.00613 BHD
500 IDR0.01226 BHD
1000 IDR0.02452 BHD
2000 IDR0.04904 BHD
5000 IDR0.12259 BHD
10000 IDR0.24518 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الروبية الإندونيسية
1 BHD40785.70000 IDR
5 BHD203928.50000 IDR
10 BHD407857.00000 IDR
20 BHD815714.00000 IDR
50 BHD2039285.00000 IDR
100 BHD4078570.00000 IDR
250 BHD10196425.00000 IDR
500 BHD20392850.00000 IDR
1000 BHD40785700.00000 IDR
2000 BHD81571400.00000 IDR
5000 BHD203928500.00000 IDR
10000 BHD407857000.00000 IDR