دولار أسترالي إلى دينار بحريني

تحويل AUD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
242.417 bhd

1.00000 AUD = 0.24242 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54 UTC
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AUD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Bahraini Dinar
1 AUD0.24242 BHD
5 AUD1.21209 BHD
10 AUD2.42417 BHD
20 AUD4.84834 BHD
50 AUD12.12085 BHD
100 AUD24.24170 BHD
250 AUD60.60425 BHD
500 AUD121.20850 BHD
1000 AUD242.41700 BHD
2000 AUD484.83400 BHD
5000 AUD1212.08500 BHD
10000 AUD2424.17000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار أسترالي
1 BHD4.12512 AUD
5 BHD20.62560 AUD
10 BHD41.25120 AUD
20 BHD82.50240 AUD
50 BHD206.25600 AUD
100 BHD412.51200 AUD
250 BHD1031.28000 AUD
500 BHD2062.56000 AUD
1000 BHD4125.12000 AUD
2000 BHD8250.24000 AUD
5000 BHD20625.60000 AUD
10000 BHD41251.20000 AUD