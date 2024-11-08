Австралийские доллары в бахрейнские динары

Сконвертируйте AUD в BHD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = .د.ب0,2478 BHD

Среднерыночный курс в 19:12
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График изменения обменного курса AUD к BHD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BHD
1 AUD в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25450,2608
Низкий0,24730,2473
В среднем0,25050,2532
Изменение-2.16%0.01%
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Соотношение 1 AUD к BHD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BHD составил 0,2545, а минимальный — 0,2473. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2505. Изменение курса AUD к BHD в процентном соотношении составило -2.16.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BHD составил 0,2608, а минимальный — 0,2473. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2532. Изменение курса AUD к BHD в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3960,9341,679152,731,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2052,167197,1361,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38411,798163,561,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Бахрейнский динар
1 AUD0,24778 BHD
5 AUD1,23892 BHD
10 AUD2,47783 BHD
20 AUD4,95566 BHD
50 AUD12,38915 BHD
100 AUD24,77830 BHD
250 AUD61,94575 BHD
500 AUD123,89150 BHD
1000 AUD247,78300 BHD
2000 AUD495,56600 BHD
5000 AUD1 238,91500 BHD
10000 AUD2 477,83000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Австралийский доллар
1 BHD4,03579 AUD
5 BHD20,17895 AUD
10 BHD40,35790 AUD
20 BHD80,71580 AUD
50 BHD201,78950 AUD
100 BHD403,57900 AUD
250 BHD1 008,94750 AUD
500 BHD2 017,89500 AUD
1000 BHD4 035,79000 AUD
2000 BHD8 071,58000 AUD
5000 BHD20 178,95000 AUD
10000 BHD40 357,90000 AUD