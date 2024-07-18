Евро в бахрейнские динары

Сконвертируйте EUR в BHD по реальному обменному курсу

1 000 eur
411,535 bhd

€1,000 EUR = .د.ب0,4115 BHD

Среднерыночный курс в 13:23
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1 EUR в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,41150,4115
Низкий0,40260,4017
В среднем0,40670,4066
Изменить1.67%2.39%
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Соотношение 1 EUR к BHD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BHD составил 0,4115, а минимальный — 0,4026. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4067. Изменение курса EUR к BHD в процентном соотношении составило 1.67.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BHD составил 0,4115, а минимальный — 0,4017. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4066. Изменение курса EUR к BHD в процентном соотношении составило 2.39.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,5153,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5481,927203,1645,104
1 CHF1,1310,87111,54794,5821,679177,0234,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1221,085114,3992,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Бахрейнский динар
1 EUR0,41154 BHD
5 EUR2,05767 BHD
10 EUR4,11535 BHD
20 EUR8,23070 BHD
50 EUR20,57675 BHD
100 EUR41,15350 BHD
250 EUR102,88375 BHD
500 EUR205,76750 BHD
1000 EUR411,53500 BHD
2000 EUR823,07000 BHD
5000 EUR2 057,67500 BHD
10000 EUR4 115,35000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Евро
1 BHD2,42993 EUR
5 BHD12,14965 EUR
10 BHD24,29930 EUR
20 BHD48,59860 EUR
50 BHD121,49650 EUR
100 BHD242,99300 EUR
250 BHD607,48250 EUR
500 BHD1 214,96500 EUR
1000 BHD2 429,93000 EUR
2000 BHD4 859,86000 EUR
5000 BHD12 149,65000 EUR
10000 BHD24 299,30000 EUR