يورو إلى دينار بحريني

تحويل EUR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٤٠٠٫٧٢١ bhd

1.00000 EUR = 0.40072 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Bahraini Dinar
1 EUR0.40072 BHD
5 EUR2.00360 BHD
10 EUR4.00721 BHD
20 EUR8.01442 BHD
50 EUR20.03605 BHD
100 EUR40.07210 BHD
250 EUR100.18025 BHD
500 EUR200.36050 BHD
1000 EUR400.72100 BHD
2000 EUR801.44200 BHD
5000 EUR2003.60500 BHD
10000 EUR4007.21000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / اليورو
1 BHD2.49550 EUR
5 BHD12.47750 EUR
10 BHD24.95500 EUR
20 BHD49.91000 EUR
50 BHD124.77500 EUR
100 BHD249.55000 EUR
250 BHD623.87500 EUR
500 BHD1247.75000 EUR
1000 BHD2495.50000 EUR
2000 BHD4991.00000 EUR
5000 BHD12477.50000 EUR
10000 BHD24955.00000 EUR