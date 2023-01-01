روبية هندية إلى دينار بحريني

تحويل INR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
45.414 bhd

1.00000 INR = 0.00454 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:46 UTC
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INR إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Bahraini Dinar
1 INR0.00454 BHD
5 INR0.02271 BHD
10 INR0.04541 BHD
20 INR0.09083 BHD
50 INR0.22707 BHD
100 INR0.45414 BHD
250 INR1.13536 BHD
500 INR2.27073 BHD
1000 INR4.54145 BHD
2000 INR9.08290 BHD
5000 INR22.70725 BHD
10000 INR45.41450 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الروبية الهندية
1 BHD220.19400 INR
5 BHD1100.97000 INR
10 BHD2201.94000 INR
20 BHD4403.88000 INR
50 BHD11009.70000 INR
100 BHD22019.40000 INR
250 BHD55048.50000 INR
500 BHD110097.00000 INR
1000 BHD220194.00000 INR
2000 BHD440388.00000 INR
5000 BHD1100970.00000 INR
10000 BHD2201940.00000 INR