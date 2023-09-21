دولار هونغ كونغ إلى دينار بحريني

تحويل HKD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٨٫١٩٨ bhd

1.00000 HKD = 0.04820 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:20 UTC
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HKD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064488.50581.437051.662480.963818.3135
1GBP1.1527411.227102.0261.656571.916441.1110121.1111
1USD0.93950.814996183.15091.35011.561890.9055517.2055
1INR0.01129870.009801410.012026310.01623670.01878380.01089040.206919

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Bahraini Dinar
100 HKD4.81985 BHD
200 HKD9.63970 BHD
300 HKD14.45955 BHD
500 HKD24.09925 BHD
1000 HKD48.19850 BHD
2000 HKD96.39700 BHD
2500 HKD120.49625 BHD
3000 HKD144.59550 BHD
4000 HKD192.79400 BHD
5000 HKD240.99250 BHD
10000 HKD481.98500 BHD
20000 HKD963.97000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار هونغ كونغ
1 BHD20.74750 HKD
5 BHD103.73750 HKD
10 BHD207.47500 HKD
20 BHD414.95000 HKD
50 BHD1037.37500 HKD
100 BHD2074.75000 HKD
250 BHD5186.87500 HKD
500 BHD10373.75000 HKD
1000 BHD20747.50000 HKD
2000 BHD41495.00000 HKD
5000 BHD103737.50000 HKD
10000 BHD207475.00000 HKD