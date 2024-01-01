ليرة تركية إلى دينار بحريني

تحويل TRY إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
10.942 bhd

TL1.000 TRY = .د.ب0.01094 BHD

Mid-market exchange rate at 01:30
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TRY إلى BHD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BHD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9381.3453.67348.702
1 EUR1.11710.843311.8893.7971.5034.10454.422
1 GBP1.3251.1861369.919111.2521.7824.86864.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Bahraini Dinar
1 TRY٠٫٠١٠٩٤ BHD
5 TRY٠٫٠٥٤٧١ BHD
10 TRY٠٫١٠٩٤٢ BHD
20 TRY٠٫٢١٨٨٣ BHD
50 TRY٠٫٥٤٧٠٩ BHD
100 TRY١٫٠٩٤١٧ BHD
250 TRY٢٫٧٣٥٤٣ BHD
500 TRY٥٫٤٧٠٨٥ BHD
1000 TRY١٠٫٩٤١٧٠ BHD
2000 TRY٢١٫٨٨٣٤٠ BHD
5000 TRY٥٤٫٧٠٨٥٠ BHD
10000 TRY١٠٩٫٤١٧٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / ليرة تركية
1 BHD٩١٫٣٩٣١٠ TRY
5 BHD٤٥٦٫٩٦٥٥٠ TRY
10 BHD٩١٣٫٩٣١٠٠ TRY
20 BHD١٬٨٢٧٫٨٦٢٠٠ TRY
50 BHD٤٬٥٦٩٫٦٥٥٠٠ TRY
100 BHD٩٬١٣٩٫٣١٠٠٠ TRY
250 BHD٢٢٬٨٤٨٫٢٧٥٠٠ TRY
500 BHD٤٥٬٦٩٦٫٥٥٠٠٠ TRY
1000 BHD٩١٬٣٩٣٫١٠٠٠٠ TRY
2000 BHD١٨٢٬٧٨٦٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 BHD٤٥٦٬٩٦٥٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 BHD٩١٣٬٩٣١٫٠٠٠٠٠ TRY