ألف دينار بحريني إلى ليرة تركية

تحويل BHD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٧٠٬٩٠٤٫١٠ try

1.00000 BHD = 70.90410 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BHD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / ليرة تركية
1 BHD70.90410 TRY
5 BHD354.52050 TRY
10 BHD709.04100 TRY
20 BHD1418.08200 TRY
50 BHD3545.20500 TRY
100 BHD7090.41000 TRY
250 BHD17726.02500 TRY
500 BHD35452.05000 TRY
1000 BHD70904.10000 TRY
2000 BHD141808.20000 TRY
5000 BHD354520.50000 TRY
10000 BHD709041.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Bahraini Dinar
1 TRY0.01410 BHD
5 TRY0.07052 BHD
10 TRY0.14103 BHD
20 TRY0.28207 BHD
50 TRY0.70517 BHD
100 TRY1.41035 BHD
250 TRY3.52588 BHD
500 TRY7.05175 BHD
1000 TRY14.10350 BHD
2000 TRY28.20700 BHD
5000 TRY70.51750 BHD
10000 TRY141.03500 BHD