10 روبية هندية إلى دينار بحريني

تحويل INR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

10 inr
0.045 bhd

₹1.000 INR = .د.ب0.004515 BHD

Mid-market exchange rate at 03:44
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.950.989
1 EUR1.0691.46413.9280.8461.612298.6771.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Bahraini Dinar
1 INR٠٫٠٠٤٥١ BHD
5 INR٠٫٠٢٢٥٧ BHD
10 INR٠٫٠٤٥١٥ BHD
20 INR٠٫٠٩٠٢٩ BHD
50 INR٠٫٢٢٥٧٣ BHD
100 INR٠٫٤٥١٤٦ BHD
250 INR١٫١٢٨٦٤ BHD
300 INR١٫٣٥٤٣٧ BHD
500 INR٢٫٢٥٧٢٨ BHD
600 INR٢٫٧٠٨٧٤ BHD
1000 INR٤٫٥١٤٥٦ BHD
2000 INR٩٫٠٢٩١٢ BHD
5000 INR٢٢٫٥٧٢٨٠ BHD
10000 INR٤٥٫١٤٥٦٠ BHD
25000 INR١١٢٫٨٦٤٠٠ BHD
50000 INR٢٢٥٫٧٢٨٠٠ BHD
100000 INR٤٥١٫٤٥٦٠٠ BHD
1000000 INR٤٬٥١٤٫٥٦٠٠٠ BHD
1000000000 INR٤٬٥١٤٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الروبية الهندية
1 BHD٢٢١٫٥٠٦٠٠ INR
5 BHD١٬١٠٧٫٥٣٠٠٠ INR
10 BHD٢٬٢١٥٫٠٦٠٠٠ INR
20 BHD٤٬٤٣٠٫١٢٠٠٠ INR
50 BHD١١٬٠٧٥٫٣٠٠٠٠ INR
100 BHD٢٢٬١٥٠٫٦٠٠٠٠ INR
250 BHD٥٥٬٣٧٦٫٥٠٠٠٠ INR
500 BHD١١٠٬٧٥٣٫٠٠٠٠٠ INR
1000 BHD٢٢١٬٥٠٦٫٠٠٠٠٠ INR
2000 BHD٤٤٣٬٠١٢٫٠٠٠٠٠ INR
5000 BHD١٬١٠٧٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ INR
10000 BHD٢٬٢١٥٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ INR