5,000 دولار أسترالي إلى دينار بحريني

تحويل AUD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 aud
1,252.675 bhd

A$1.000 AUD = .د.ب0.2505 BHD

Mid-market exchange rate at 11:49
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.480.9321.634159.4351.3681.353
1 GBP1.2661105.7141.182.069201.9011.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0730.84789.56911.753171.0651.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Bahraini Dinar
1 AUD٠٫٢٥٠٥٤ BHD
5 AUD١٫٢٥٢٦٨ BHD
10 AUD٢٫٥٠٥٣٥ BHD
20 AUD٥٫٠١٠٧٠ BHD
50 AUD١٢٫٥٢٦٧٥ BHD
100 AUD٢٥٫٠٥٣٥٠ BHD
250 AUD٦٢٫٦٣٣٧٥ BHD
500 AUD١٢٥٫٢٦٧٥٠ BHD
1000 AUD٢٥٠٫٥٣٥٠٠ BHD
2000 AUD٥٠١٫٠٧٠٠٠ BHD
5000 AUD١٬٢٥٢٫٦٧٥٠٠ BHD
10000 AUD٢٬٥٠٥٫٣٥٠٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار أسترالي
1 BHD٣٫٩٩١٤٥ AUD
5 BHD١٩٫٩٥٧٢٥ AUD
10 BHD٣٩٫٩١٤٥٠ AUD
20 BHD٧٩٫٨٢٩٠٠ AUD
50 BHD١٩٩٫٥٧٢٥٠ AUD
100 BHD٣٩٩٫١٤٥٠٠ AUD
250 BHD٩٩٧٫٨٦٢٥٠ AUD
500 BHD١٬٩٩٥٫٧٢٥٠٠ AUD
1000 BHD٣٬٩٩١٫٤٥٠٠٠ AUD
2000 BHD٧٬٩٨٢٫٩٠٠٠٠ AUD
5000 BHD١٩٬٩٥٧٫٢٥٠٠٠ AUD
10000 BHD٣٩٬٩١٤٫٥٠٠٠٠ AUD