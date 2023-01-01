1 فرنك سويسري إلى دينار بحريني

تحويل CHF إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
٠٫٤٣١ bhd

1.00000 CHF = 0.43101 BHD

Mid-market exchange rate at 09:23
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927550.79605283.38011.358251.51435144.3251.62707
1 EUR1.0781510.858289.89631.46441.63269155.6151.75423
1 GBP1.25621.165231104.7421.706231.90232181.3012.04393
1 INR0.01199330.01112390.0095472610.01628990.0181621.730930.0195139

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bahraini Dinar
1 CHF0.43101 BHD
5 CHF2.15505 BHD
10 CHF4.31011 BHD
20 CHF8.62022 BHD
50 CHF21.55055 BHD
100 CHF43.10110 BHD
250 CHF107.75275 BHD
500 CHF215.50550 BHD
1000 CHF431.01100 BHD
2000 CHF862.02200 BHD
5000 CHF2155.05500 BHD
10000 CHF4310.11000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الفرنك السويسري
1 BHD2.32013 CHF
5 BHD11.60065 CHF
10 BHD23.20130 CHF
20 BHD46.40260 CHF
50 BHD116.00650 CHF
100 BHD232.01300 CHF
250 BHD580.03250 CHF
500 BHD1160.06500 CHF
1000 BHD2320.13000 CHF
2000 BHD4640.26000 CHF
5000 BHD11600.65000 CHF
10000 BHD23201.30000 CHF