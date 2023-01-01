الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك رواندي

تحويل CZK إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
523672 rwf

1.00000 CZK = 52.36720 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:9 UTC
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CZK إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065988.62961.438431.664040.967518.2334
1GBP1.1541311.23015102.2871.660091.920461.1166321.0431
1USD0.93820.812909183.151.34951.561160.907717.1061
1INR0.01128290.009776420.012026510.01622970.01877520.01091640.205726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Rwandan Franc
1 CZK52.36720 RWF
5 CZK261.83600 RWF
10 CZK523.67200 RWF
20 CZK1047.34400 RWF
50 CZK2618.36000 RWF
100 CZK5236.72000 RWF
250 CZK13091.80000 RWF
500 CZK26183.60000 RWF
1000 CZK52367.20000 RWF
2000 CZK104734.40000 RWF
5000 CZK261836.00000 RWF
10000 CZK523672.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RWF0.01910 CZK
5 RWF0.09548 CZK
10 RWF0.19096 CZK
20 RWF0.38192 CZK
50 RWF0.95479 CZK
100 RWF1.90959 CZK
250 RWF4.77398 CZK
500 RWF9.54795 CZK
1000 RWF19.09590 CZK
2000 RWF38.19180 CZK
5000 RWF95.47950 CZK
10000 RWF190.95900 CZK