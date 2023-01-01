ليف بلغاري إلى فرنك رواندي

تحويل BGN إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٦٥٢٬٢١٣ rwf

1.00000 BGN = 652.21300 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:6 UTC
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BGN إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063388.34641.434551.659720.9570518.2151
1GBP1.1584811.2318102.3471.661881.922731.1087221.1016
1USD0.940450.81182183.0871.349151.560910.9000517.1307
1INR0.01131910.009770720.012035610.01623780.01878650.01083260.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Rwandan Franc
1 BGN652.21300 RWF
5 BGN3261.06500 RWF
10 BGN6522.13000 RWF
20 BGN13044.26000 RWF
50 BGN32610.65000 RWF
100 BGN65221.30000 RWF
250 BGN163053.25000 RWF
500 BGN326106.50000 RWF
1000 BGN652213.00000 RWF
2000 BGN1304426.00000 RWF
5000 BGN3261065.00000 RWF
10000 BGN6522130.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / لياف بلغاري
1 RWF0.00153 BGN
5 RWF0.00767 BGN
10 RWF0.01533 BGN
20 RWF0.03066 BGN
50 RWF0.07666 BGN
100 RWF0.15332 BGN
250 RWF0.38331 BGN
500 RWF0.76662 BGN
1000 RWF1.53324 BGN
2000 RWF3.06648 BGN
5000 RWF7.66620 BGN
10000 RWF15.33240 BGN