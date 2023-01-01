دولار أسترالي إلى فرنك رواندي

تحويل AUD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
772828 rwf

1.00000 AUD = 772.82800 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:3 UTC
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AUD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434141.656780.957218.2193
1GBP1.1582111.23225102.1841.661071.918941.1086421.1023
1USD0.939950.811524182.9251.3481.557270.899817.125
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625570.01877920.01085080.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Rwandan Franc
1 AUD772.82800 RWF
5 AUD3864.14000 RWF
10 AUD7728.28000 RWF
20 AUD15456.56000 RWF
50 AUD38641.40000 RWF
100 AUD77282.80000 RWF
250 AUD193207.00000 RWF
500 AUD386414.00000 RWF
1000 AUD772828.00000 RWF
2000 AUD1545656.00000 RWF
5000 AUD3864140.00000 RWF
10000 AUD7728280.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / دولار أسترالي
1 RWF0.00129 AUD
5 RWF0.00647 AUD
10 RWF0.01294 AUD
20 RWF0.02588 AUD
50 RWF0.06470 AUD
100 RWF0.12940 AUD
250 RWF0.32349 AUD
500 RWF0.64698 AUD
1000 RWF1.29395 AUD
2000 RWF2.58790 AUD
5000 RWF6.46975 AUD
10000 RWF12.93950 AUD