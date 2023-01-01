يوان صيني إلى فرنك رواندي

تحويل CNY إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
164269 rwf

1.00000 CNY = 164.26900 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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CNY إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065888.59751.437551.662460.964518.2064
1GBP1.1555411.2316102.381.661181.921071.1145121.0387
1USD0.938250.811952183.12771.34881.559820.90517.0824
1INR0.0112870.009767530.012029710.01622560.01876410.01088690.205496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Rwandan Franc
1 CNY164.26900 RWF
5 CNY821.34500 RWF
10 CNY1642.69000 RWF
20 CNY3285.38000 RWF
50 CNY8213.45000 RWF
100 CNY16426.90000 RWF
250 CNY41067.25000 RWF
500 CNY82134.50000 RWF
1000 CNY164269.00000 RWF
2000 CNY328538.00000 RWF
5000 CNY821345.00000 RWF
10000 CNY1642690.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Chinese Yuan RMB
1 RWF0.00609 CNY
5 RWF0.03044 CNY
10 RWF0.06088 CNY
20 RWF0.12175 CNY
50 RWF0.30438 CNY
100 RWF0.60876 CNY
250 RWF1.52189 CNY
500 RWF3.04379 CNY
1000 RWF6.08758 CNY
2000 RWF12.17516 CNY
5000 RWF30.43790 CNY
10000 RWF60.87580 CNY