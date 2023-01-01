يوان صيني إلى فرنك رواندي
تحويل CNY إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك رواندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Rwandan Franc
|1 CNY
|164.26900 RWF
|5 CNY
|821.34500 RWF
|10 CNY
|1642.69000 RWF
|20 CNY
|3285.38000 RWF
|50 CNY
|8213.45000 RWF
|100 CNY
|16426.90000 RWF
|250 CNY
|41067.25000 RWF
|500 CNY
|82134.50000 RWF
|1000 CNY
|164269.00000 RWF
|2000 CNY
|328538.00000 RWF
|5000 CNY
|821345.00000 RWF
|10000 CNY
|1642690.00000 RWF