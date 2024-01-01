5,000 يوان صيني إلى فرنك رواندي

تحويل CNY إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cny
921,600 rwf

¥1.000 CNY = R₣184.3 RWF

Mid-market exchange rate at 10:14
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CNY إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51583.9641.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7730.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1910.965
1 EUR1.0938.5181.510.8571.65691.7641.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Rwandan Franc
1 CNY١٨٤٫٣٢٠٠٠ RWF
5 CNY٩٢١٫٦٠٠٠٠ RWF
10 CNY١٬٨٤٣٫٢٠٠٠٠ RWF
20 CNY٣٬٦٨٦٫٤٠٠٠٠ RWF
50 CNY٩٬٢١٦٫٠٠٠٠٠ RWF
100 CNY١٨٬٤٣٢٫٠٠٠٠٠ RWF
250 CNY٤٦٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ RWF
500 CNY٩٢٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ RWF
1000 CNY١٨٤٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ RWF
2000 CNY٣٦٨٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ RWF
5000 CNY٩٢١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
10000 CNY١٬٨٤٣٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Chinese Yuan RMB
1 RWF٠٫٠٠٥٤٣ CNY
5 RWF٠٫٠٢٧١٣ CNY
10 RWF٠٫٠٥٤٢٥ CNY
20 RWF٠٫١٠٨٥١ CNY
50 RWF٠٫٢٧١٢٧ CNY
100 RWF٠٫٥٤٢٥٤ CNY
250 RWF١٫٣٥٦٣٤ CNY
500 RWF٢٫٧١٢٦٨ CNY
1000 RWF٥٫٤٢٥٣٥ CNY
2000 RWF١٠٫٨٥٠٧٠ CNY
5000 RWF٢٧٫١٢٦٧٥ CNY
10000 RWF٥٤٫٢٥٣٥٠ CNY